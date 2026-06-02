Зміна прайс-кепів узимку допомогла утричі наростити імпорт електрики - НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проаналізувала вплив прайс-кепів на імпорт електроенергії під час опалювального сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що упродовж зими імпорт електрики з Європи послідовно зростав: з 414,9 тис. МВт-год. у листопаді 2025 року до майже 896 тис. МВт-год. у січні та рекордних 1,266 млн МВт-год. у лютому 2026 року.

"Збільшення імпорту відбувалося в період найбільшої потреби енергосистеми в додатковому ресурсі. Одним із ключових інструментів для створення економічних передумов залучення електроенергії з європейських ринків стало розширення діапазону цінових обмежень на ринку електричної енергії", - зазначають в НКРЕКП.

Джерело: НКРЕКП

Так, із 16 січня регілятор встановив єдине граничне цінове обмеження на рівні 15 000 грн/МВт-год. упродовж усієї доби на ринках "на добу наперед" та внутрішньодобовому.

"Після набрання чинності відповідними змінами добові обсяги імпорту демонстрували стійку тенденцію до зростання та в окремі дні перевищували 50 тис. МВт-год.", - наголосили у комісії.

Читайте також: Нацкомісія пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії

Регулятор відзначив скорочення імпорту електрики після закінчення опалювального сезону та зниження споживання: у березні було імпортовано 943 тис. МВт-год., а у квітні - 558 тис. МВт-год. електроенергії.

"Проведений аналіз засвідчив, що в період пікового навантаження енергосистема мала доступ до додаткового імпортного ресурсу, що дозволило посилити її стійкість в зимові місяці. Отримані висновки НКРЕКП врахує під час підготовки до наступного осінньо-зимового періоду", - зауважили у комісії.

Як повідомлялося, із 1 травня 2026 року діють такі граничні ціни: на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку: максимальна - 15 000 грн/МВт-год., мінімальна - 10 грн/МВт-год.; на балансуючому ринку: максимальна - 17 000 грн/МВт-год., мінімальна - 0,01 грн/МВт-год.