Укренерго не прогнозує відключень світла у середу

В Україні у середу, 3 травня, обмеження електроспоживання не плануються.

Як передає Укрінформ, про це НЕК «Укренерго» повідомляє у Телеграмі.

«Завтра, у середу, застосування заходів обмеження не планується», - ідеться у повідомленні.

У компанії закликають споживачів ощадливо споживати електрику у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Як повідомлялося, внаслідок масованої російської атаки станом на ранок 2 червня були знеструмлені споживачі у Києві та шести областях.