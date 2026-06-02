Уряд цьогоріч залучив від продажу ОВДП майже ₴201 мільярд

За п'ять місяців цього року уряд залучив від продажу/обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже ₴201 мільярд, а загалом упродовж дії воєнного стану - більш як ₴2,22 трильйона.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Нацбанк України.

«Упродовж січня - травня 2026 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 166 020,9 млн грн, 452,0 млн дол. США та 294,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 134 105,2 млн грн, 650,0 млн дол. США та 188,8 млн євро», - йдеться у повідомленні.

За даними регулятора, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у травні, становила 16,15% річних у гривні та 3,15% у доларах США. Облігації, номіновані в євро, у травні не розміщувалися.

Зокрема, станом на 1 червня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив понад 1,16 трлн грн в еквіваленті, фізичних осіб – 148,5 млрд грн, нерезидентів – 16 млрд грн.

НБУ надав також статистику стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Згідно зі статистикою депозитарію НБУ, найбільший обсяг військових ОВДП традиційно сконцентрований у банках – первинних дилерах.

Водночас портфель військових облігацій у власності фізичних осіб на 1 червня цього року зріс до 103,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 79,1 млрд грн на аналогічну дату минулого року. Загальний портфель військових паперів у власності юридичних осіб (без урахування банків) на початок червня становив 98,9 млрд грн проти 117,6 млрд грн роком раніше.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 01 червня 2026 року становив 4,39 млрд грн, 10,9 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в травні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 14,47 млрд грн.

Як повідомлялось, за січень - квітень 2026 року уряд залучив від продажу/обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 184 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану - більш як 2,21 трлн грн.

Фото: dp.sfs.gov.ua