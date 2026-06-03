Уряду Швеції пропонують заборонити соцмережі для підлітків

Урядова комісія Швеції запропонувала запровадити вікове обмеження у 15 років для користувачів соціальних мереж.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sweden Herald.

Урядовці у проміжному звіті, поданому міністру соціальних справ Якобу Форсмеду, запропонували встановити вікове обмеження для соціальних мереж у 15 років. «Ми втрачаємо ціле покоління через нескінченне гортання стрічки», — сказав Форсмед.

Минулої осені уряд призначив комісію під керівництвом Лізи Енглунд Крафт, що мала розглянути можливості запровадження вікового обмеження для соціальних мереж.

«Тепер слідча комісія виступила з пропозицією до уряду запровадити вікове обмеження з року, коли людині виповнюється 15 років», - зазначається в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила використання соціальних мереж дітям до 16 років, заблокувавши доступ до таких платформ, як TikTok, YouTube та Instagram і Facebook.

Інші країни також посилюють правила щодо соціальних мереж: Велика Британія, Іспанія, Малайзія, Індонезія, Франція, Данія та Польща або розглядають можливість заборони, або вже працюють над її законодавчим закріпленням.

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