У Єгипті археологи знайшли низку нових артефактів, серед яких мармурова голова Афродіти

Археологи в Єгипті заявили про низку нових знахідок, включаючи мармурову голову Афродіти, залишки римської базиліки та погребальні предмети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Independent.

Мармурова голова Афродіти та залишки базиліки були виявлені в стародавньому некрополі в провінції Бені-Суеф, розташованій приблизно за 129 км на південь від Каїра.

Це місце, відоме як Ехнасія або за римською назвою Гераклеополіс Магна, історично було одним з найвидатніших міст Стародавнього Єгипту.

Зазначається, що голова Афродіти, розміром приблизно 24 см на майже 25,4 см, вирізняється витонченими рисами обличчя та кучерявим волоссям, що характерно для класичних грецьких та римських художніх традицій.

Також були знайдені масивні кам'яні блоки вагою до 45 тонн, які колись підтримували колони базиліки, три з яких досі стоять на своїх первісних місцях.

Крім цього, археологи виявили фрагменти статуй на стінах та теракотові форми, які, як вважається, використовувалися для виготовлення монет у римський період.

Ці артефакти свідчать про те, що Ехнасія була жвавим економічним та комерційним центром, коли Єгипет був частиною Римської імперії між 30 роком до нашої ери та 395 роком нашої ери.

Водночас у каїрському районі Матарія, колись частині стародавнього міста Геліополіс, археологи виявили майже повний набір погребальних предметів. До нього входила гробниця з глиняної цегли з позолоченими останками в труні, які, як вважається, належали військовому діячеві, а також схованка з косметичними приладдям, таким як мідне дзеркало та алебастрові ємності для фарби. Серед знахідок також була колекція з п'яти пар сережок жовтого кольору, різних за розміром, які, як вважається, виготовлені із золота.

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Як повідомляв Укрінформ, в Єгипті археологи виявили рідкісну громадську лазню та римську віллу з мозаїчною підлогою в малодослідженому районі міста Олександрія.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquit