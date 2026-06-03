Іран атакував безпілотником аеропорт Кувейту

Іранський безпілотник атакував аеропорт Кувейту, унаслідок чого кілька людей зазнали поранень; влада країни оголосила про призупинення комерційних авіарейсів.

Про це повідомляє Associated Press, передає Укрінформ.

Речник Міністерства оборони Кувейту бригадний генерал Сауд Абдулазіз Аль-Отайбі заявив, що «кілька ворожих безпілотників» атакували пасажирський термінал міжнародного аеропорту Кувейту, серйозно пошкодивши будівлю та спричинивши поранення кількох людей.

Тільки 1 червня летовище, яке з лютого було закрите через війну з Іраном, знову запрацювало.

Пізно ввечері у вівторок американські військові заявили, що завдали ударів по іранському військовому об’єкту у відповідь на ракетні обстріли Кувейту та Бахрейну з боку Ірану. За їхніми словами, дві ракети, які Іран випустив у бік Кувейту, "розпалися у повітрі", а ракети, спрямовані на Бахрейн, були перехоплені.

Центральне командування ЗС США також повідомило про збиття кількох безпілотників, націлених на американські війська у Кувейті.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про ураження 5-го флоту ВМС США у Бахрейні та "ще в одній країні". У заяві КВІР ідеться, що атака здійснена у відповідь на запуск ракети Сполученими Штатами по нафтовому танкеру, який ішов до Ірану.

Центральне командування ЗС США заявило про атаку у відповідь на іранську наземну станцію управління на острові Кешм в Ормузькій протоці.

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Як повідомляв Укрінформ, американські військові у межах блокади Ірану завдали ракетного удару по незавантаженому танкеру Lexie, який прямував до острова Харк у Перській затоці.

Фото: Faisalalserbel