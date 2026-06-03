США запровадили нові санкції проти Ірану

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану, зокрема щодо найбільшої в країні криптовалютної біржі Nobitex.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає Укрінформ.

Зазначається, що під обмежувальні заходи потрапили найбільша біржа цифрових активів Ірану Nobitex і її глава Амір Хоссейн Рад, а також іще три цифрові біржі.

«Поки економіка Ірану перебуває у вільному падінні, режим вирішив використовувати технології цифрових активів для своїх корупційних цілей, включаючи обхід санкцій та виведення коштів з країни. Нинішній економічний хаос в Ірані є доказом того, що кампанія максимального тиску президента Трампа була успішною», – сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

Згідно з інформацією Мінфіну США, Nobitex надав значну підтримку іранському режиму, обробивши понад 50% усіх надходжень цифрових активів з Ірану у 2025 році та сприяючи платежам, пов'язаним з терористичною діяльністю Ірану, зусиллями щодо уникнення санкцій та транзакціями, пов'язаними з Корпусом вартових Ісламської революції.

Крім того, Nobitex допоміг Центральному банку Ірану отримати доступ до сотень мільйонів доларів у стейблкоїнах, що використовувалися для підтримання іранського ріала на тлі різкого падіння його вартості, водночас дозволяючи інсайдерам режиму отримати доступ до міжнародних бірж цифрових активів та уникати санкцій у багатьох юрисдикціях.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти іранської валютно-обмінної компанії Amin Exchange та низки пов’язаних з нею фірм, а також 19 суден тіньового флоту, які перевозили іранську нафту та нафтопродукти.

Фото: ОП