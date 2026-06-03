Ціни на нафту зросли через загострення на Близькому Сході
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на Brent подорожчали на 81 цент, або 0,8%, до 96,81 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) - на 91 цент, або 1%, до 94,67 долара за барель.
За словами американських військових, Іран запустив балістичні ракети в бік Кувейту та Бахрейну, але не уразив цілі.
Американські війська у відповідь на атаки Тегерана завдали ударів по іранському острову Кешм.
Зазначається, що ринок очікував новин щодо війни в Ірані, оскільки Тегеран розглядав запропоновану угоду зі США щодо припинення конфлікту.
Водночас іранські ЗМІ писали, що Тегеран не спілкувався з Вашингтоном протягом кількох днів, хоча президент США Дональд Трамп заявив, що переговори «тривають безперервно».
Як повідомляв Укрінформ, ціни на нафту знизилися у вівторок, 2 червня, після різкого зростання на попередній сесії, оскільки ринок залишався обережним щодо прогресу в мирних переговорах між США та Іраном.
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