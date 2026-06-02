Україна будує нову енергосистему за принципом енергетичних сот - Шмигаль

Україна відновлює елементи зруйнованої енергосистеми, але одночасно будує нову, більш стійку, децентралізовану, екологічну енергосистему за принципом енергетичних сот.

Про це перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час онлайн-виступу на форумі «Архітектура безпеки», передає Укрінформ із посиланням на Міненерго.

За його словами, нинішня війна показала, що концентрація енергетичних активів означає концентрацію ризиків.

«Тому наше завдання - побудувати систему, яку складніше зруйнувати і легше відновити. Для України це означає чотири рівні енергетичної стійкості: держава, регіони, громади та бізнес. Кожен рівень має власну відповідальність і власні інструменти забезпечення енергетичної безпеки», - зазначив Шмигаль.

Очільник Міненерго наголосив, що захист має бути вбудований у саму систему та її управління. Йдеться про фізичний захист, системи ППО, кібербезпеку, резервування, модульність обладнання та швидку ремонтопридатність.

Водночас, зазначив міністр енергетики, головною метрикою стає швидкість відновлення. Саме тому на наступну зиму готується резерв для критичних елементів енергосистеми.

Він також підкреслив, що амбіція України - стати регіональним енергетичним хабом на перетині європейських коридорів та частиною відповіді на виклики енергетичної безпеки Європи.

«Росія намагалася зробити енергетику інструментом нашого виснаження. Ми маємо зробити її інструментом нашої стійкості», - підсумував перший віцепрем’єр-міністр України - міністр енергетики.

Як повідомлялося, міністри енергетики України та Молдови обговорили співпрацю у межах Вертикального коридору та збільшення технічної потужності маршруту. Це відкриває додаткові можливості для розвитку співпраці, зокрема, для постачання газу Трансбалканським маршрутом до країн Центральної Європи, а не лише України.

