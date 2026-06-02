Мінфін розмістив ОВДП на ₴3,2 мільярда

Міністерство фінансів України 2 червня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴3,2 мільярда в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Облігації у гривні строком 1 рік зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 1,143 млрд гривень. Облігації у гривні строком 2 роки з дохідністю 15,84% річних залучили до бюджету 2,029 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що з початку 2026 року держава вже залучила понад 155,5 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,2 трлн гривень.

"Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку ЗСУ та посилення фінансової стійкості держави", - наголосили у Мінфіні.

Як повідомлялося, за даними Національного банку, у січні-травні 2026 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 201 млрд грн, а загалом упродовж дії воєнного стану - більш ніж 2,22 трлн грн.

