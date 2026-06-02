Шмигаль обговорив із міністром енергетики Молдови співпрацю у межах Вертикального коридору

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром енергетики Молдови Доріном Жунгієту.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Обговорили співпрацю в межах Вертикального газового коридору та збільшення технічної потужності маршруту. Молдова на 90% зменшила тарифи на використання коридору, за що подякував особисто. Це відкриває додаткові можливості для розвитку співпраці, зокрема, для постачання газу Трансбалканським маршрутом до країн Центральної Європи, а не лише України", - написав Шмигаль.

Сторони також обговорили удосконалення механізмів екстреної взаємодопомоги; координацію балансування енергосистем; спільне обслуговування, відновлення та розширення інтерконекторів, реалізацію відповідних інфраструктурних проєктів.

Шмигаль анонсував підписання домовленостей щодо розвитку інтерконектора "Бєльці - Дністровська ГЕС" яке має відбутися найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, Денис Шмигаль провів зустріч із міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром. Однією із тем обговорення стало створення нового маршруту постачання газу з використанням української газотранспортної системи та підземних сховищ.

