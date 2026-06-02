Схема на будівництві Ташлицької ГАЕС: Енергоатом заявляє, що надає всі документи і сприяє розслідуванню

НАЕК "Енергоатом" надає слідству у справі розкрадання коштів на будівництві Ташлицької ГАЕС усі необхідні документи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Енергоатом забезпечує повне сприяння правоохоронним органам у межах розслідування. Компанія надала необхідні документи та інформацію, а також сприяє проведенню слідчих дій на своїх об’єктах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовані у матеріалах кримінального провадження обставини стосуються справи від 23 листопада 2022 року. Особи, які, за версією слідства, могли бути причетними до можливих зловживань, були звільнені від виконання посадових обов’язків 22 вересня 2023 року.

Серед підозрюваних у межах провадження – колишній керівник відділу відокремленого підрозділу ВП «Атомпроектінжиніринг».

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» на майже 170 млн грн під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури в Миколаївській області — Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).

