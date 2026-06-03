Виведення грошей за кордон: податківці викрили схему за участю понад 2 тисяч ризикових компаній

ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу з понад 2,3 тис. компаній, які здійснили операції майже на 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Зазначається, що ДПС отримала ці дані після аналізу інформації від Національного банку за період з 2024-го по І квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

Переважна більшість операцій була пов'язана з вивезенням товарів. Зокрема, 1243 компанії провели експорт на понад 176 млрд грн, а 555 – імпорт на суму більш як 18 млрд грн.

Близько 73% усіх порушників та 78% загального обсягу таких операцій зосереджені у семи регіонах: на Запоріжжі, Одещині, Львівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині та в Києві.

За словами очільниці ДПС Лесі Карнаух, фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих самих фізичних осіб.

«Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній. Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання», – розповіла Карнаух.

Серед керівників компаній, які перебувають у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки підприємств. Наприклад: 13 осіб – десять і більше компаній, 245 осіб – дві та більше компанії-порушниці.

Зазначається, що така концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу. Вона вказує на ознаки організованого використання цих осіб як номінальних керівників.

Крім того, багато компаній-порушниць використовували однакові IP-адреси, подавали звітність з одних комп’ютерних мереж та реєструвалися за масовими адресами, проводячи при цьому мільярдні операції.

Аналіз масивів даних проводився із застосуванням ризик-орієнтованих підходів. На підставі повідомлень НБУ податківці проводять перевірки, за результатами яких у сфері ЗЕД уже нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.

Усі зібрані матеріали податкова передала до Офісу генпрокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства. Щодо 557 суб’єктів господарювання ДПС уже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як повідомлялося, податківці зафіксували масову фішингову розсилку нібито від імені ДПС, тож рекомендували не відкривати шахрайські листи.

Фото: ДПС