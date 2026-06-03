В Албанії пройшли масові протести через проєкт люксового курорту, пов’язаного із зятем Трампа
Про це повідомляє Tagesschau, передає кореспондент Укрінформу.
"В Албанії заплановане будівництво розкішного курорту, в якому бере участь і зять президента США Трампа, викликало протести. Спеціальна прокуратура розпочала розслідування щодо цього будівельного проєкту", - йдеться у публікації.
У столиці Тирані тисячі людей вийшли на акцію протесту з плакатами "Албанія не продається" та "Іванко, йди додому", маючи на увазі дружину Кушнера - Іванку Трамп, доньку президента США. Однією з головних вимог протестувальників було припинення реалізації проєкту будівництва курорту на острові Сазан через занепокоєння щодо можливих екологічних наслідків і корупційних ризиків.
Спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Албанії оголосила про початок розслідування щодо проєкту.
За даними видання, компанія Кушнера Atlantic Incubation Partners LLC планує інвестувати в Албанію 1,4 млрд євро. Критики звинувачують Кушнера та його дружину у використанні президентства Трампа для просування своїх бізнес-інтересів.
Минулого року албанська влада сприяла реалізації цього проєкту, надавши Кушнеру статус "стратегічного інвестора" в межах урядової програми з розвитку економіки через туризм.
Острів Сазан, де планується будівництво, раніше використовувався виключно як військова база.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року компанія Кушнера Affinity Global Development повідомила про вихід з проєкту будівництва готелю, будинків, торговельних приміщень та офісів на місці колишньої штаб-квартири югославської армії у Белграді.
У 2024 році компанія підписала з урядом Сербії 99-річну угоду про оренду цієї ділянки, але проєкт зіткнувся з суспільним опором.
Плани, які підтримав президент Сербії Александар Вучич, стали предметом корупційних звинувачень та спричинили протести. Демонстранти заявляли, що занедбану ділянку в центрі Белграда слід зберегти як меморіал пам’яті жертв бомбардувань НАТО 1999 року.
Фото: АА