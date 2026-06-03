В Албанії пройшли масові протести через проєкт люксового курорту, пов’язаного із зятем Трампа

В Албанії через масштабний проєкт будівництва розкішного курорту, до якого причетний зять президента США Джаред Кушнер, виникли масові протести та розпочато розслідування.

Про це повідомляє Tagesschau, передає кореспондент Укрінформу.

"В Албанії заплановане будівництво розкішного курорту, в якому бере участь і зять президента США Трампа, викликало протести. Спеціальна прокуратура розпочала розслідування щодо цього будівельного проєкту", - йдеться у публікації.

У столиці Тирані тисячі людей вийшли на акцію протесту з плакатами "Албанія не продається" та "Іванко, йди додому", маючи на увазі дружину Кушнера - Іванку Трамп, доньку президента США. Однією з головних вимог протестувальників було припинення реалізації проєкту будівництва курорту на острові Сазан через занепокоєння щодо можливих екологічних наслідків і корупційних ризиків.

Спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Албанії оголосила про початок розслідування щодо проєкту.

За даними видання, компанія Кушнера Atlantic Incubation Partners LLC планує інвестувати в Албанію 1,4 млрд євро. Критики звинувачують Кушнера та його дружину у використанні президентства Трампа для просування своїх бізнес-інтересів.

Минулого року албанська влада сприяла реалізації цього проєкту, надавши Кушнеру статус "стратегічного інвестора" в межах урядової програми з розвитку економіки через туризм.

Острів Сазан, де планується будівництво, раніше використовувався виключно як військова база.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року компанія Кушнера Affinity Global Development повідомила про вихід з проєкту будівництва готелю, будинків, торговельних приміщень та офісів на місці колишньої штаб-квартири югославської армії у Белграді.

У 2024 році компанія підписала з урядом Сербії 99-річну угоду про оренду цієї ділянки, але проєкт зіткнувся з суспільним опором.

Плани, які підтримав президент Сербії Александар Вучич, стали предметом корупційних звинувачень та спричинили протести. Демонстранти заявляли, що занедбану ділянку в центрі Белграда слід зберегти як меморіал пам’яті жертв бомбардувань НАТО 1999 року.

Фото: АА