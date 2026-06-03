Прем’єрка Данії представила склад нового уряду

Метте Фредеріксен, яка втретє обійме посаду прем’єр-міністра Данії, у середу представила новий склад уряду, до якого увійшов 21 міністр.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що на посаду міністра закордонних справ Данії повторно призначений лідер центристської партії «Помірковані» Ларс Льокке Расмуссен, який відіграв ключову роль у переговорах з Вашингтоном щодо Гренландії.

Петер Гуммельгор з Соціал-демократичної партії стане міністром фінансів, посаду міністра економіки обійме лідерка Соціалістичної народної партії Піа Ольсен Дюр.

Міністром бізнесу та конкурентоспроможності стане Мартін Лідегор (Соціал-ліберальна партія), міністром юстиції – Ніколай Ваммен (Соціал-демократична партія), міністром клімату, енергетики та постачання – Саміра Нава (Соціал-ліберальна партія), а міністром імміграції та інтеграції – Мортен Бодсков (Соціал-демократична партія).

На посаду міністра праці та рівності призначать Ане Гальсбое-Йоргенсен (Соціал-демократична партія). Міністерство оборони Данії очолить Єппе Бруус із Соціал-демократичної партії, а міністром оподаткування та зростання стане Якоб Енгель-Шмідт з «Поміркованих».

Зазначається, що у понеділок відбувся прорив у переговорах щодо формування коаліції, які тривали 69 днів після напружених березневих виборів, що зробило процес формування уряду найтривалішим в історії Данії. Соціал-демократи будуть керувати країною разом з Соціалістичною народною партією, Соціал-ліберальною партією та партією «Помірковані» у складі уряду меншості, який підтримують ліві партії.

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Як повідомляв Укрінформ, лідерка соціал-демократичної партії Данії Метте Фредеріксен сформує новий лівоцентристський коаліційний уряд і втретє поспіль обійме посаду прем’єр-міністра.

Фото Christian Ursilva