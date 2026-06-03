У Японії торік зафіксували найнижчий рівень народжуваності з 1899 року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
За даними Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення, кількість народжених знизилася на 14 937 порівняно з роком раніше і становила 671 236.
Цей показник знижується вже 10 років поспіль, і тепер найнижчий за весь час з початку ведення обліку в 1899 році.
За розрахунками Національного інституту проблем населення та соціального забезпечення трирічної давності, кількість народжень у Японії мала знизитися до 670-тисячного рівня у 2040-х роках. Фактично ця позначка досягнута приблизно на 15 років раніше.
Пікова кількість народжень припала на бум народжуваності після Другої світової війни у 1949 році, коли кількість новонароджених перевищила 2 млн 690 тис. Показник 2025 становить приблизно чверть цієї величини.
Загальний коефіцієнт народжуваності, який становить середню очікувану кількість дітей у жінки за все життя, також впав до рекордно низької позначки 1,14, втративши 0,01. Облік цього показника розпочався 1947 року.
Найнижчий коефіцієнт народжуваності серед префектур зафіксовано в Токіо — 0,96, а найвищий — 1,52 — у префектурі Окінава.
Як повідомляв Укрінформ, у 2025 році народжуваність у Німеччині впала до найнижчого рівня з 1946 року - періоду спаду після закінчення Другої світової війни.
Ілюстративне фото: Рixabay