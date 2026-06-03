У Японії торік зафіксували найнижчий рівень народжуваності з 1899 року

Кількість немовлят, які народилися на території Японії, у 2025 році знизилася до рекордно низького показника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

За даними Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення, кількість народжених знизилася на 14 937 порівняно з роком раніше і становила 671 236.

Цей показник знижується вже 10 років поспіль, і тепер найнижчий за весь час з початку ведення обліку в 1899 році.

За розрахунками Національного інституту проблем населення та соціального забезпечення трирічної давності, кількість народжень у Японії мала знизитися до 670-тисячного рівня у 2040-х роках. Фактично ця позначка досягнута приблизно на 15 років раніше.

Пікова кількість народжень припала на бум народжуваності після Другої світової війни у ​​1949 році, коли кількість новонароджених перевищила 2 млн 690 тис. Показник 2025 становить приблизно чверть цієї величини.

Загальний коефіцієнт народжуваності, який становить середню очікувану кількість дітей у жінки за все життя, також впав до рекордно низької позначки 1,14, втративши 0,01. Облік цього показника розпочався 1947 року.

Найнижчий коефіцієнт народжуваності серед префектур зафіксовано в Токіо — 0,96, а найвищий — 1,52 — у префектурі Окінава.

Як повідомляв Укрінформ, у 2025 році народжуваність у Німеччині впала до найнижчого рівня з 1946 року - періоду спаду після закінчення Другої світової війни.

Ілюстративне фото: Рixabay