Уряд Мадяра звільняє чиновників, які працювали з Сійярто

Уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра в рамках внутрішнього перегляду та реструктуризації Міністерства закордонних справ звільнив за взаємною згодою 45 державних службовців, які працювали на колишнього главу МЗС Петера Сійярто.

Як пише DailyNewsHungary, про це повідомив у вівторок у Facebook державний секретар МЗС Дьєрдь Ласло Велкей, передає Укрінформ.

У новому уряді стверджують, що звільняють тих, хто скомпрометував себе зв’язками з Петером Сійярто, особливо з тими, хто залишався поруч із ним останніми роками.

Звільнення стосується невеликої кількості осіб із понад 1000 співробітників міністерства, безпосередньо призначених Сійярто, який «завдав шкоди авторитету Угорщини, підірвав довіру союзників і дискредитував країну в очах ЄС», заявив Велкей.

Він додав, що всім, кого звільняють, було повідомлено причини, і 38 осіб уже погодилися. Велкей наголосив, що звільнення не є чисткою, а справедливим підходом. «Наша мета полягає лише в тому, щоб побудувати нову авторитетну та надійну угорську дипломатію, яка справді слугуватиме загальному благу, реальним інтересам Угорщини та угорському народу», — сказав він.

Натомість джерела, з якими поспілкувалося видання Telex, стверджують, що за останні дні з МЗС справ було звільнено щонайменше сто осіб — офіційно за взаємною згодою та через втрату довіри. Інші джерела вказують, що ця цифра може наближатися до двохсот. Співробітники, які спілкувалися з Telex, заявили, що були здивовані рішенням уряду звільнити їх, особливо з огляду на те, що багато хто з них раніше підтримував його своїми голосами. Втім, ці особи працювали або в кабінеті міністра, або в кабінеті державного секретаря — на посадах, які зазвичай підлягають кадровим змінам після зміни уряду.

МЗС спростувало повідомлення про 200 звільнень.

Реструктуризація урядових міністерств розпочалася з метою побудови державної адміністрації, яка «справді служить загальному благу та угорському народу», повідомив уряд на сайті kormany.hu.

Як повідомляв Укрінформ, після перемоги на виборах Мадяр пообіцяв розвалити неліберальну систему експрем’єра Віктора Орбана, усунувши його союзників, зокрема нинішнього президента країни Тамаша Шуйока, високопоставлених суддів і прокурорів, а також керівників Державної аудиторської служби, органів регулювання ЗМІ, яких він звинуватив у нездатності захистити демократичні норми країни.

Шуйок відповів на заклики прем'єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку, заявивши, що він не збирається залишати свою посаду.