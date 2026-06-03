Уряд Мадяра звільняє чиновників, які працювали з Сійярто

Уряд Мадяра звільняє чиновників, які працювали з Сійярто

Укрінформ
Уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра в рамках внутрішнього перегляду та реструктуризації Міністерства закордонних справ звільнив за взаємною згодою 45 державних службовців, які працювали на колишнього главу МЗС Петера Сійярто.

Як пише DailyNewsHungary, про це повідомив у вівторок у Facebook державний секретар МЗС Дьєрдь Ласло Велкей, передає Укрінформ.

У новому уряді стверджують, що звільняють тих, хто скомпрометував себе зв’язками з Петером Сійярто, особливо з тими, хто залишався поруч із ним останніми роками. 

Звільнення стосується невеликої кількості осіб із понад 1000 співробітників міністерства, безпосередньо призначених Сійярто, який «завдав шкоди авторитету Угорщини, підірвав довіру союзників і дискредитував країну в очах ЄС», заявив Велкей.

Він додав, що всім, кого звільняють, було повідомлено причини, і 38 осіб уже погодилися. Велкей наголосив, що звільнення не є чисткою, а справедливим підходом. «Наша мета полягає лише в тому, щоб побудувати нову авторитетну та надійну угорську дипломатію, яка справді слугуватиме загальному благу, реальним інтересам Угорщини та угорському народу», — сказав він.

Натомість джерела, з якими поспілкувалося видання Telex, стверджують, що за останні дні з МЗС справ було звільнено щонайменше сто осіб — офіційно за взаємною згодою та через втрату довіри. Інші джерела вказують, що ця цифра може наближатися до двохсот. Співробітники, які спілкувалися з Telex, заявили, що були здивовані рішенням уряду звільнити їх, особливо з огляду на те, що багато хто з них раніше підтримував його своїми голосами. Втім, ці особи працювали або в кабінеті міністра, або в кабінеті державного секретаря — на посадах, які зазвичай підлягають кадровим змінам після зміни уряду.

МЗС спростувало повідомлення про 200 звільнень.

Реструктуризація урядових міністерств розпочалася з метою побудови державної адміністрації, яка «справді служить загальному благу та угорському народу», повідомив уряд на сайті kormany.hu.

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Як повідомляв Укрінформ, після перемоги на виборах Мадяр пообіцяв розвалити неліберальну систему експрем’єра Віктора Орбана, усунувши його союзників, зокрема нинішнього президента країни Тамаша Шуйока, високопоставлених суддів і прокурорів, а також керівників Державної аудиторської служби, органів регулювання ЗМІ, яких він звинуватив у нездатності захистити демократичні норми країни.

Шуйок відповів на заклики прем'єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку, заявивши, що він не збирається залишати свою посаду.

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