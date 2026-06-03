Росія заборонила в'їзд п'ятьом громадянам Британії, зокрема двом журналістам

Росія заборонила в'їзд п'ятьом громадянам Британії, зокрема двом журналістам

Укрінформ
МЗС РФ оголосило про заборону на в'їзд у Росію п'ятьом громадянам Великої Британії, зокрема журналістці The Washington Post Кетрін Белтон та кореспонденту видання The i Paper Річарду Голмсу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Белтон — кореспондентка-розслідувачка, яка спеціалізується на Росії. Раніше вона висвітлювала події в цій країні для Financial Times, Reuters та інших медіа.

Голмс — журналіст-розслідувач, фіналіст Пулітцерівської премії, кореспондент з питань безпеки британського The i Paper.

Під заборону в'їзду до РФ також потрапили співробітник аналітичного центру Henry Jackson Society Александр Браудер, виконавча директорка компанії з гуманітарного забезпечення Committed to Good Еліс Логер та голова Chelsea Group, материнської компанії Committed to Good, Річард Вестбері.

У МЗС РФ стверджують, що заборона на в’їзд є відповіддю на нібито «провокаційну антиросійську риторику британських чиновників», поширення «інсинуацій» щодо Росії та постачання зброї Україні.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 травня уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти 85 фізичних і юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей до РФ, а також працівників російської IT- компанії Social Design Agency, де готують кремлівську пропаганду.

26 травня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти пов’язаних з Росією криптовалютних платформ, банків та фінансових мереж, які використовувалися для обходу раніше введених обмежень.

В уряді Великої Британії наголосили, що загалом країна вже запровадила санкції проти понад 3300 фізичних та юридичних осіб, а також суден, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу РФ. За оцінками Лондона, через міжнародні обмеження Росія втратила понад 450 млрд доларів, що еквівалентно чотирьом рокам фінансування війни проти України.

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