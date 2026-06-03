Британська розвідка пояснила, чому російська армія скидає бомби на свою територію

Британська розвідка пояснила, чому російська армія скидає бомби на свою територію

Укрінформ
Скидання плануючих бомб російською армією на територію РФ та тимчасово окуповані території України свідчать про постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати боєприпаси проти визначених цілей.

Як передає Укрінформ, про це у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на розвідку.

Експерти розвідки із посиланням на російське незалежне ЗМІ Astra зазначають, що з початку цього року війська РФ скинули 25 плануючих бомб на територію Росії та тимчасово окуповану територію України. У 2025 році таких випадків було 143, а у 2024 році – 165.

Також зазначається, що 16 травня Росія випадково скинула плануючу бомбу на будинок мешканця села Дубове у Бєлгородській області, унаслідок чого загинула одна людина.

Наразі російські військово-повітряні сили здійснюють понад 200 бойових вильотів на день проти України, запускаючи у середньому від 180 до 250 плануючих боєприпасів щодня, залежно від погодних умов.

У британській розвідці підкреслили, що ці випадки свідчать про постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати свої боєприпаси проти визначених цілей. Такі помилки мають руйнівні та летальні наслідки для російського населення, йдеться у зведенні.

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«Такі інциденти, ймовірно, відбуваються через поєднання неналежних процедур озброєння літаків перед вильотами та неналежного виконання завдань екіпажами під час місій», – вважають у британській розвідці.

Розвідники припускають, що частота випадків скидання плануючих бомб демонструє певний рівень втоми повітряного та наземного екіпажу російської армії, а також викриває недостатній рівень військової підготовки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на березень російські бомбардувальники у 2026 році скинули на території Росії щонайменше 10 авіабомб.

Фото ілюстративне

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