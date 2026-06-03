Британська розвідка пояснила, чому російська армія скидає бомби на свою територію

Скидання плануючих бомб російською армією на територію РФ та тимчасово окуповані території України свідчать про постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати боєприпаси проти визначених цілей.

Як передає Укрінформ, про це у соцмережі X повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на розвідку.

Експерти розвідки із посиланням на російське незалежне ЗМІ Astra зазначають, що з початку цього року війська РФ скинули 25 плануючих бомб на територію Росії та тимчасово окуповану територію України. У 2025 році таких випадків було 143, а у 2024 році – 165.

Також зазначається, що 16 травня Росія випадково скинула плануючу бомбу на будинок мешканця села Дубове у Бєлгородській області, унаслідок чого загинула одна людина.

Наразі російські військово-повітряні сили здійснюють понад 200 бойових вильотів на день проти України, запускаючи у середньому від 180 до 250 плануючих боєприпасів щодня, залежно від погодних умов.

У британській розвідці підкреслили, що ці випадки свідчать про постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати свої боєприпаси проти визначених цілей. Такі помилки мають руйнівні та летальні наслідки для російського населення, йдеться у зведенні.

«Такі інциденти, ймовірно, відбуваються через поєднання неналежних процедур озброєння літаків перед вильотами та неналежного виконання завдань екіпажами під час місій», – вважають у британській розвідці.

Розвідники припускають, що частота випадків скидання плануючих бомб демонструє певний рівень втоми повітряного та наземного екіпажу російської армії, а також викриває недостатній рівень військової підготовки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на березень російські бомбардувальники у 2026 році скинули на території Росії щонайменше 10 авіабомб.

Фото ілюстративне