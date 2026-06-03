Трамп заявляє, що Іран погодився не мати ядерної зброї, але може передумати

Трамп заявляє, що Іран погодився не мати ядерної зброї, але може передумати

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що іранський режим погодився не мати ядерної зброї, але додав, що Тегеран все ще може «передумати».

Як пише CNBC, про це Трамп заявив у подкасті «Pod Force One» видання New York Post, передає Укрінформ.

«Я дійсно мусив сказати, що ми маємо щось робити щодо Ірану, бо незалежно від того, як добре у нас йдуть справи (в економіці – ред.), ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю. Вони вже погодилися, що не матимуть ядерної зброї», — сказав Трамп.

На прохання підтвердити, що іранський режим погодився на цю умову, Трамп відповів: «О так, вони погодилися на це».

«Я маю на увазі, що зараз вони можуть змінити свою думку, але це було одне з тих речей, на які вони мусили погодитися, і вони погодилися на це. Це було найважливіше», — сказав він.

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На запитання, чи блокада Ормузької протоки все ще триватиме до Дня праці, який в США відзначають 7 вересня, Трамп відповів: «Я думаю, що це можливо, але вважаю це малоймовірним. Я думаю, що це вирішиться досить швидко».

Трамп також заявив, що сподівається зустрітися з верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якого не бачили на публіці з початку війни 28 лютого, коли США та Ізраїль здійснили раптові авіаудари, в результаті яких, за повідомленнями, він отримав поранення

«Він бере участь (у переговорах – ред.), безперечно. Так, я хотів би з ним зустрітися. Я б із задоволенням зустрівся з усіма. Я хотів би з ним зустрітися, і, ймовірно, ми зустрінемося в якийсь момент, залежно від того, як все складеться», — сказав Трамп про Хаменеї, чиє усамітнення призвело до того, що мирні переговори затягнулися через багатоденний процес доставки листів звичайною поштою.

«Я не мав честі зустрітися з ним… Якщо вірити розповідям, у нього відсутні багато різних частин тіла. Кажуть, що він дає схвалення, бо так було протягом дуже довгого часу. Спочатку його батько, а потім він, я думаю, це спадкоємність. Але, здається, ми досить добре ладнаємо», — сказав Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран «уперше погодився обговорити» аспекти своєї ядерної програми.

Фото: The White House

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