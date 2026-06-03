У Польщі заявили, що не обговорюють зі США розміщення ядерної зброї

У Польщі заявили, що не обговорюють зі США розміщення ядерної зброї

Укрінформ
Польща не обговорює зі США розміщення на території країни американської ядерної зброї.

Про це заступник міністра національної оборони РП Павел Залевський сказав в ефірі Польського радіо, передає Укрінформ.

За словами Залевського, Польща веде інтенсивні переговори зі США з військових питань, але вони стосуються переважно ядерного стримування, а не програми спільного використання ядерної зброї:

«Ми з американцями... не говоримо про розміщення ядерної зброї в Польщі. Говоримо про те, щоб створити кращі умови для ядерного стримування. Польща у цьому має відігравати ключову роль. Ще раз: ми не говоримо про ядерну зброю у Польщі», - сказав заступник міністра.

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Як повідомлялося, за інформацією Financial Times, США обговорюють можливість розміщення ядерної зброї в додаткових європейських країнах-членах НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення звичайної військової підтримки не послабить гарантії безпеки.

Видання стверджує, що Польща є однією з країн, зацікавлених в участі у програмі спільного використання ядерної зброї.

Фото: Jeremy Bishop on Unsplash

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