Індія планує закупити вітчизняних безпілотників на $2 мільярди - Reuters

Нью-Делі планує замовити військові дрони індійського виробництва на суму понад 2 млрд доларів, що стане найбільшою такою закупівлею на тлі підвищення попиту на безпілотники через глобальні та регіональні конфлікти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на галузеву організацію, яка співпрацює з урядом Індії.

За словами президента Індійської федерації дронів (DFI) Сміта Шаха, плани закупівлі перебувають на просунутій стадії, а постачання очікуються протягом 18–24 місяців. Нове замовлення значно перевищить вартість нещодавніх державних контрактів на тактичні безпілотники, що оцінювалося у 30 млрд рупій (близько 313 млн доларів – ред.).

«На наступному етапі закупівлі тактичних дронів в Індії можуть перевищити 200 мільярдів рупій, або понад 2 млрд доларів», - сказав Шах.

Він додав, що нові замовлення можуть бути оформлені за прискореною процедурою закупівель, розробленою для задоволення нагальних оперативних потреб.

Зазначається, що очолювана Шахом DFI представляє понад 550 галузевих компаній і тісно співпрацює з урядом.

Наразі в Індії налічується понад 600 фірм, що виробляють безпілотники та компоненти, понад 100 з яких спеціалізуються на дронах військового застосування.

Серед компаній є як великі гравці, такі як Adani Group, Larsen & Toubro та Tata Advanced Systems, так і стартапи, такі як ideaForge, Newspace Research та Asteria Aerospace.

Вони працюють над створенням розвідувальних і логістичних безпілотників, барражуючих боєприпасів, високоточних ударних систем та систем критично важливих компонентів.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією IWS, Москва з грудня минулого року робить кроки, щоб Делі підтримало виробництво безпілотників, які РФ застосовує у війні проти України.

У березні уряд Індії схвалив закупівлю на суму $25 млрд озброєння та військової техніки, зокрема транспортних літаків, БПЛА, а також російських ракетних комплексів C-400 у рамках модернізації збройних сил після конфлікту з Пакистаном.

Фото: АА