Макрон планує обговорити з Мадяром підтримку України
Про це Макрон заявив перед зустріччю з Мадяром у Єлисейському палаці, передає кореспондент Укрінформу.
«Підтримка України, звичайно, буде в центрі нашої дискусії - після нещодавнього розблокування позики у 90 мільярдів євро для України та ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії», - сказав французький лідер.
Він подякував угорському прем’єр-міністру «за чіткість, дух співпраці та залученість», а також наголосив, що Європа має й надалі посилювати тиск на Росію.
«Ми маємо продовжувати тиснути на російську воєнну машину та боротися з обходом санкцій і тіньовим флотом», - заявив французький лідер.
За словами Макрона, під час зустрічі також ітиметься про переговори щодо вступу України до ЄС.
«Ми також обговоримо відновлення нормального процесу переговорів про вступ України до ЄС - відповідно до принципу власних заслуг», - зазначив президент Франції.
Він наголосив, що ці теми також будуть визначальними для наступного засідання Європейської ради 18-19 червня.
Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 3 червня перебуває з візитом у Франції.
Фото: Élysée