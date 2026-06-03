Макрон планує обговорити з Мадяром підтримку України

Подальша підтримка України після розблокування європейського кредиту буде однією з центральних тем переговорів президента Франції Еммануеля Макрона із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Про це Макрон заявив перед зустріччю з Мадяром у Єлисейському палаці, передає кореспондент Укрінформу.

«Підтримка України, звичайно, буде в центрі нашої дискусії - після нещодавнього розблокування позики у 90 мільярдів євро для України та ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії», - сказав французький лідер.

Він подякував угорському прем’єр-міністру «за чіткість, дух співпраці та залученість», а також наголосив, що Європа має й надалі посилювати тиск на Росію.

«Ми маємо продовжувати тиснути на російську воєнну машину та боротися з обходом санкцій і тіньовим флотом», - заявив французький лідер.

За словами Макрона, під час зустрічі також ітиметься про переговори щодо вступу України до ЄС.

«Ми також обговоримо відновлення нормального процесу переговорів про вступ України до ЄС - відповідно до принципу власних заслуг», - зазначив президент Франції.

Він наголосив, що ці теми також будуть визначальними для наступного засідання Європейської ради 18-19 червня.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 3 червня перебуває з візитом у Франції.

Фото: Élysée