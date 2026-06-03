Орбан особисто віддав наказ про захоплення українських інкасаторів в Угорщині - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан особисто віддав наказ про захоплення автомобілів та інкасаторів українського Ощабанку у березні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на угорський мовник Telex, передає Укрінформ.

Telex з посиланням на кількох осіб, обізнаних із ситуацією, повідомив, що Орбан, який на той час перебував у розпалі провальної антиукраїнської передвиборчої кампанії, особисто віддав наказ про захоплення двох фургонів Ощадбанку, які перевозили готівку на суму близько 80 мільйонів доларів та 9 кілограмів золота, і прямували з Австрії через Угорщину до України. Згідно з публікацією, за операцією стояла канцелярія прем’єр-міністра, яка курирувала спецслужби.

Речник Орбана Берталан Гаваші заявив у своєму коментарі, що члени колишнього уряду завжди дотримувалися закону, і що влада діяла законно під час конфіскації.

Нинішній прем'єр-міністр Петер Мадяр уже відреагував на цю інформацію в ЗМІ, заявивши, що Орбан повинен відповісти за те, як він керував спецслужбами.

«Віктор Орбан особисто контролював правоохоронні органи та спецслужби. Він міг вирішувати, чи проводити обшуки, чи відкладати розслідування», — написав Мадяр у середу в соцмережі Х.

Мадяр, чия партія «Тиса» здобула в парламенті абсолютну більшість, пообіцяв розвалити авторитарний і корумпований режим Орбана, який тривав 16 років. Він уже створив парламентську слідчу комісію, щоб пролити світло на роботу неліберальної системи Орбана. У планах також передбачено усунення політичних прихильників Орбана, таких як президент країни, генеральний прокурор та вищі судді, розсекречення документів та створення агентства для повернення розкрадених державних активів. Мадяр пообіцяв притягнути до відповідальності винних.

За словами Лоранта Горвата, адвоката, який представляв інтереси української сторони, угорські органи влади наразі розслідують захоплення автомобілів Ощадбанку, зокрема незаконне затримання семи українців. Після виборів в Угорщині прокуратура оперативно зняла всі звинувачення, повернула вилучене майно та звільнила підозрюваних.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 6 березня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада взяла в заручники сімох громадян України - працівників Ощадбанку - та викрала гроші, які вони перевозили. За його словами, семеро працівників Ощадбанку двома банківськими автомобілями прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, заявивши, що веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

Пізніше українських інкасаторів вислали з Угорщини.