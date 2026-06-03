Петербурзький економічний форум розпочався з масштабного збою інтернету - ЦПД

Перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму розпочався з масштабного збою мобільного інтернету.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Перший день петербурзького міжнародного економічного форуму, головної іміджевої вітрини Кремля для іноземців, розпочався з масштабного збою мобільного інтернету в Санкт-Петербурзі. У жителів не відкриваються сайти, не працюють застосунки, нестабільно функціонують навіть ресурси з так званих білих списків. З кожною годиною надходить дедалі більше скарг на перебої інтернету», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, самі жителі Петербурга очікують, що повноцінного звʼязку не буде ще щонайменше три доби, адже завтра на форум прибуває Путін. Тобто заради безпеки російського диктатора цілому місту відключають мобільний інтернет саме під час головного «економічного» заходу року.

У ЦПД зауважили, що Кремль роками вкладає колосальні бюджетні ресурси у «ПМЕФ», аби створити для іноземних гостей образ «успішної Росії», стабільної економіки та привабливого інвестиційного клімату. Натомість гості форуму побачать реальність країни, що зіштовхнулася з наслідками розвʼязання агресивної війни проти України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Сили оборони України уразили кораблі та об’єкти інфраструктури у російському порту Кронштадт. Зокрема був уражений нафтовий термінал “Санкт-Петербург” (Санкт-Петербург, Ленінградська область РФ). Підтверджене ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу.