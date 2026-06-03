«Мадяр» показав ураження корвета в російському Кронштадті

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт «Мадяр» Бровді показав ураження пілотами 1-го Окремого центру СБС корвета «Бойкий» у російському порту Кронштадт.

Як передає Укрінформ, відео Бровді оприлюднив у Фейсбуці.

«Кронштадт (Санкт-Петербург), 03 червня. «Птахи» 1 ОЦ СБС вполювали та запалили корвет «Бойкий», носій керованої ракетної зброї», - зазначив Бровді.

За його словами, ураження сталось о 06:35 в сухому доку ім. Велещинського в Кронштадті, де корвет в лютому 2026 року став на плановий ремонт.

«Корвет «Бойкий», проєкт 20380, третій корвет Балтійського флоту ВМФ. Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013 - на озброєнні. Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга. Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна «Адмірал Владимирский», - додав Бровді.

Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці підтвердив ураження в Кронштадті (одна з баз Балтійського флоту ВМФ РФ) корвета проєкту 20380 типу «Стерегущий».

«За попередньою інформацією, йдеться про корабель «Бойкий». На борту судна підтверджено масштабну пожежу. Результати і масштаби збитків уточнюються», - зазначили в Генштабі.

Корвети проєкту 20380 є багатоцільовими бойовими кораблями ближньої морської зони, призначеними для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями, а також для завдання ударів по берегових об’єктах.

Як повідомляв Укрінформ, Сили оборони уразили кораблі та об’єкти інфраструктури у російському порту Кронштадт.

Фото: Radziun, wiki