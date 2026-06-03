Сили оборони уразили кораблі та об’єкти інфраструктури у російському Кронштадті - Генштаб

Сили оборони України, за попередньою інформацією, уразили кораблі та об’єкти інфраструктури у російському порту Кронштадт.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“2 червня та в ніч на 3 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів”, - ідеться у повідомленні.

Зокрема був уражений нафтовий термінал “Санкт-Петербург” (Санкт-Петербург, Ленінградська область РФ). Підтверджене ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу.

“Нафтовий термінал є одним із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту й логістики паливних ресурсів Російської Федерації. Пропускна здатність становить 10 млн тонн на рік. Об'єкт задіяний у забезпеченні потреб військових формувань держави-агресора”, - зауважили в Генштабі.

Крім того, за попередньою інформацією, уражені кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Також було уражене підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мічурінський завод “Прогрес” (Мічурінськ, Тамбовська область РФ). На території підприємства зафіксована пожежа. Масштаби збитків уточнюються.

“Підприємство спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки РФ, зокрема гіроскопічних приладів стабілізації, автопілотів, навігаційних курсовказівників та інших елементів пілотно-навігаційних комплексів, що застосовуються в літаках, ракетах і БПЛА окупантів”, - підкреслили в Генштабі.

Крім того, уражена радіотехнічна система ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі “Саки” (Новофедорівка, тимчасово окупований Крим).

Серед іншого, уражений склад боєприпасів та БПЛА (Галицинівка Донецької області), склад паливно-мастильних матеріалів (Білолуцьк Луганської області), а також командно-спостережний пункт ворога (Селидове Донецької області).

За результатами попередніх уражень підтверджене пошкодження 2 червня технологічної естакади, установки первинної переробки нафти АВТ і двох резервуарів РВС-5000 на НПЗ “Ільський” (Краснодарський край РФ).

Також підтверджена зупинка перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції “Зензеватка” у Волгоградській області РФ) внаслідок ураження 2 червня.

Крім того, за результатами удару 30 травня по полігону “Приморський Посад” (Приморський Посад Запорізької області) підтверджено знищення укриттів для особового складу ворога. Втрати росіян становлять близько 30 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 3 червня безпілотники атакували у Санкт-Петербурзі найбільший нафтовий термінал Росії на Балтиці та військовий завод у Тамбовській області.

Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Петербурзького нафтового термінала, цілей на Кронштадтській базі та підприємства в Тамбовському регіоні.

Фото: Генштаб ЗСУ