Зеленський підтвердив ураження об'єктів на території Росії

"Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії. Серед них – Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів", — повідомив він.

Зеленський наголосив, що також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі. За його словами, ще однією ціллю є підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту складає майже 600 кілометрів.

Президент висловив вдячність воїнам за влучність.

"Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні!" — додав він.

Як уточнили у командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України, на місці зафіксовані чисельні масштабні пожежі.

Підсанкційний обʼєкт має 31 резервуар загальним об’ємом 324 тисячі кубічних метрів.

Нафтовий термінал з пропускною здатністю 12,5 млн тон на рік перевалює нафту, нафтопродукти, газ та інші хімічні речовини.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні - військових, політичних та пропагандистських - можуть бути українські компанії, які опікуються розвитком усіх типів ракетних технологій.

Фото: Supernova+