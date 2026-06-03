ППО знешкодила 189 зі 198 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

Сили протиповітряної оборони знешкодили 189 зі 198 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 2 червня.

Як передає Укрінформ, про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

З 18:00 2 червня росіяни атакували Україну 198 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00 3 червня ППО збила / подавила 189 дронів на півночі, півдні та сході України.

Зафіксовані влучання восьми ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі перебувають ворожі дрони.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні вночі 3 червня внаслідок російських ударів загинула літня жінка, ще шестеро людей зазнали поранень.