Війська РФ вночі били по Херсону - одна людина загинула, шестеро поранені
Укрінформ
У Херсоні вночі внаслідок російських ударів загинула літня жінка, ще шестеро людей зазнали поранень.
Як передає Укрінформ, про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.
За його словами, "у ніч проти 3 червня росіяни атакували Дніпровський район Херсона з БПЛА та артилерії. Внаслідок ударів травми, несумісні з життям, отримала 86-річна жінка".
Також поранення різного ступеня тяжкості дістали 73-річна жінка та п'ятеро чоловіків віком 50, 77, 73, 75 і 43 роки. Усім постраждалим медики надають допомогу.
Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні та Білозерці внаслідок російських атак 2 червня постраждали четверо людей, серед яких 16-річна дівчина.