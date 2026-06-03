Війська РФ вночі били по Херсону - одна людина загинула, шестеро поранені

У Херсоні вночі внаслідок російських ударів загинула літня жінка, ще шестеро людей зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

За його словами, "у ніч проти 3 червня росіяни атакували Дніпровський район Херсона з БПЛА та артилерії. Внаслідок ударів травми, несумісні з життям, отримала 86-річна жінка".

Також поранення різного ступеня тяжкості дістали 73-річна жінка та п'ятеро чоловіків віком 50, 77, 73, 75 і 43 роки. Усім постраждалим медики надають допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні та Білозерці внаслідок російських атак 2 червня постраждали четверо людей, серед яких 16-річна дівчина.