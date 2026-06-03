Житель Харківщини знайшов на подвір’ї 100-кілограмову бомбу часів Другої світової

Сапери ліквідували фугасну авіабомбу часів Другої світової війни вагою 100 кілограмів, яку мешканець Лозової Харківської області знайшов під час будівельних робіт.

Про це інформує пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

"Сапери ДСНС ідентифікували предмет як фугасну авіаційну бомбу часів Другої світової війни вагою 100 кілограмів", — йдеться в повідомленні.

Небезпечну знахідку виявив мешканець міста Лозова на власному подвір’ї, коли проводив будівельні роботи.

Як зазначається, фахівці вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки, транспортували його на спеціальний підривний майданчик та знищили.

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Рятувальники нагадують: якщо виявлено будь-який підозрілий предмет - у жодному випадку не можна підходити та чіпати його. Треба негайно зателефонувати за номером "101".

Як повідомляв Укрінформ, у Німеччині через бомбу часів Другої світової евакуювали близько 30 000 людей.