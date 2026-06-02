Війська РФ ударили по території АЗС на Харківщині, виникла пожежа

В Ізюмському районі на Харківщині російська армія вдарила безпілотником по автомобілю, припаркованому біля АЗС, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, передає Укрінформ.

"Сьогодні на території нашої громади зафіксовано черговий акт збройної агресії з боку РФ. Поблизу села Волохів Яр Балаклійської громади ворожий БПЛА (тип встановлюється) здійснив удар по припаркованому автомобілю біля АЗС. Внаслідок атаки також пошкоджено будівлю автозаправної станції. Внаслідок влучання виникла пожежа", - розповів Карабанов.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, додав посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, російська армія вранці 1 червня близько 10.00 завдала удару БПЛА по території АЗС у Харкові, поранений 37-річний працівник. Водночас під ударом опинилася Лозівська громада на Харківщині, влучання сталося поряд з автозаправною станцією та СТО.

