На Харківщині російський дрон влучив у автівку, є поранені

Російський БпЛА поцілив у цивільний автомобіль на трасі у Чугуївському районі, двоє чоловіків отримали травми.

Про це повідомило у Фейсбуці Головне управління Нацональної поліції в Харківській області, передає Укрінформ.

"2 червня російські війська завдали удару безпілотним літальним апаратом по цивільному автомобілю на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі. За попередньою інформацією, двоє чоловіків отримали акубаротравми та уламкові поранення середнього ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізувалидо обласного медичного закладу.

За фактом воєнного злочину поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня у прикордонному селищі Козача Лопань Харківського району війська РФ атакували дроном людей, які їхали мотоциклом.