Війська РФ упродовж дня майже 60 разів атакували Дніпропетровщину, серед поранених - діти

Російські військові впродовж дня атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, авіаційною бомбою та обстрілювали з артилерії, троє людей дістали поранень, з них двоє – діти.

Як передає Укрінформ, про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

За його словами, у Дніпрі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Поранені двоє дітей – 17-річний хлопець та 7-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

У Кам'янському пошкоджений приватний будинок.

У Нікопольському під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, адміністративна будівля та автомобілі. «Поранень дістав 63-річний чоловік. Він – «важкий», - уточнив Ганжа.

У Криворізькому районі російські військові завдали удару по Апостолівській, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджень зазнали приватний будинок та інфраструктура.

У Синельниківському районі росіяни били по Маломихайлівській громаді, пошкоджений магазин.

