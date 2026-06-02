Війська РФ ударили по Чугуєву, горіли склади

Унаслідок російського удару по місту Чугуїв на Харківщині горіли склади.

Про це повідомило у Фейсбуці Головне управління ДСНС у Харківській області, передає Укрінформ.

"2 червня під прицілом БПЛА окупантів опинились складські приміщення у центральній частині міста. Внаслідок вибуху виникла пожежа на площі 200 м кв. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Чугуївської громади Галини Мінаєвої, удару по місту завдано близько 16:15.

Як повідомлялося, 25 травня у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади на Харківщині внаслідок російського обстрілу постраждав 54-річний чоловік.

Фото ілюстративне: ДСНС