Суд повторно розгляне справу про право власності на «пряниковий будинок» у Харкові

Верховний суд відправив на новий розгляд справу про право власності на пам'ятку архітектури на вул. Максиміліанівській, 11 у Харкові, відомій як "пряниковий будинок".

Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура, передає Укрінформ.

"Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу прокурорів і скасував ухвалу про закриття провадження, а справу передав на новий розгляд. Суд зазначив, що висновок про закриття провадження є передчасним - не надано належної оцінки усім доводам прокурора щодо наявності підстав для представництва інтересів держави", - йдеться в повідомленні.

Тепер Східний апеляційний господарський суд зобов’язаний повторно розглянути питання про відкриття провадження.

Будинок на вул. Максиміліанівській, 11 у Харкові, зведений у 1901 році, є пам’яткою архітектури місцевого значення (внесено до реєстру в 1980 році). Тут мешкав професор, орнітолог Микола Сомов. У радянський період у розміщувалося Харківське медичне товариство. Народна назва цього історичного об’єкта – «пряниковий будинок».

У лютому Східний апеляційний господарський суд закрив провадження за скаргою Харківської обласної прокуратури у справі про повернення особняка Сомова державі. Це була вже друга апеляційна скарга прокуратури.

На цей час, згідно з рішенням Господарського суду Харківської області від 22 квітня 2024 року, власником будівлі є громадська організація «Харківське медичне товариство». Суд обґрунтував рішення радянськими документами і погодився, що ГО, створена у 2000 році, є правонаступницею медичного товариства, яке діяло в особняку Сомова від січня 1944-го (а взагалі його заснували лікарі ще у 1861 році).

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