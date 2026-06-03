На Закарпатті при будівництві захисту для електропідстанції вкрали понад ₴100 мільйонів - СБУ

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему привласнення бюджетних коштів на суму понад 100 млн грн під час модернізації енергетичної інфраструктури Закарпатської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

«За результатами комплексних заходів викрито місцевого експосадовця, який причетний до розкрадання 104 млн грн під час будівництва захисної споруди для місцевої ключової електропідстанції», - ідеться у повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, фігурантом виявився колишній очільник обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури. У березні 2024 року, перебуваючи на посаді, він підписав акти виконаних робіт на зведення захисту для енергооб’єкта від повітряних атак РФ.

«Загальна вартість проєкту становила 5,1 млрд грн. Щоб привласнити частину цих грошей, посадовець погодив закупівлю підрядником будматеріалів за штучно завищеною вартістю. Одержану «різницю» ділки вивели у тінь через підконтрольні фірми і розподілили між всіма учасниками оборудки», - зазначили в СБУ.

У спецслужбі зауважили, що після привласнення державних коштів були створені передумови для можливого зриву встановлених термів завершення будівництва об’єкта. Захисні споруди досі залишаються недобудованими.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочину.

Під час обшуків за місцями проживання і колишньої роботи ексчиновника виявлено документацію та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання державного бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті викрили ухилення від сплати податків шляхом «дроблення бізнесу».

Фото: СБУ