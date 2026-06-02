Російський удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 90, шестеро загиблих

У Києві вже 90 постраждалих внаслідок російської масованої атаки, шестеро людей загинули.

Про це в Телеграмі написав Київський міський голова Віталій Кличко, передає Укрінформ.

Наслідки нічного удару РФ у Шевченківському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

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"90 постраждалих наразі в столиці від масованої атаки ворога на столицю 2 червня", - зазначив Кличко.

Наслідки нічного удару РФ у Голосіївському районі Києва / Фото: Мар'яна Котик, Укрінформ

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У стаціонарах перебувають 52 поранених. Із них двоє дітей.

Внаслідок удар РФ по Києву постраждала будівля амбулаторії / Фото: Мар'яна Котик, Данило Антонюк, Укрінформ

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Шестеро людей загинули.

Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ

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Як повідомляв Укрінформ, раніше було відомо, що в у Києві 81 людина постраждала внаслідок масованої російської атаки 2 червня, шестеро загинули.

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