Підійшов подивитися на дрон, що впав: у Харкові від вибуху важко поранений чоловік

У Харкові після російської атаки 2 червня у лікарні перебувають двоє поранених, один із них - у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу речниця Харківської ОВА Анна Гонтар.

"Після ранкового обстрілу в лікарні перебувають 51-річний чоловік у стані середньої тяжкості та 30-річний постраждалий чоловік із вибуховим пораненням, він - у вкрай важкому стані", - розповіла Гонтар.

Як повідомили агентству у пресслужбі обласної поліції, на проспекті Льва Ландау у Слобідському районі чоловік 1995 року народження підійшов подивитися на БПЛА, який впав, і в цей час відбулася детонація.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що "у Слобідському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бойового дрона".

Як повідомлялося, 2 червня російські війська атакували Харків "Шахедами". В Основ'янському районі 50-річна жінка і 51-річний чоловік зазнали вибухових поранень, у Слобідському районі - 30-річний чоловік.

