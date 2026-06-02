Дрон влучив по автомобільній стоянці у Запоріжжі
Укрінформ
Увечері ворог знову атакував Запоріжжя. Дрон влучив по стоянці в одному з районів міста. Загорілося авто.
Про це у Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.
«Росіяни ударили безпілотником по автостоянці. Внаслідок атаки пошкоджені приватні машини, сталося займання», - написав Федоров.
Попередньо, без постраждалих.
Раніше повідомлялось, близько 18:30 FPV-дрон влучив у будівлю Космічної райадміністрації, впав і вибухнув.
Фото ілюстративне: ДСНС