Дрон влучив по автомобільній стоянці у Запоріжжі

Увечері ворог знову атакував Запоріжжя. Дрон влучив по стоянці в одному з районів міста. Загорілося авто.

Про це у Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ. «Росіяни ударили безпілотником по автостоянці. Внаслідок атаки пошкоджені приватні машини, сталося займання», - написав Федоров. Попередньо, без постраждалих. Читайте також: Росіяни вночі вдарили ракетами по Запоріжжю Раніше повідомлялось, близько 18:30 FPV-дрон влучив у будівлю Космічної райадміністрації, впав і вибухнув. Фото ілюстративне: ДСНС