На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації - треба вивезти більш як 7100 людей

Через посилення російських обстрілів у Богодухівському районі Харківщини розширили зону обов'язкової евакуації - під неї підпадають понад сім тисяч жителів.

Як передає Укрінформ, про відповідне рішення, ухвалене на засіданні Ради оборони області, повідомив у Фейсбуці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, розширюємо зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку. Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району: селища Золочів та села Писарівка, Гурї'в, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина", - ідеться у дописі.

За інформацією Синєгубова, загалом потрібно евакуювати 7157 осіб, з яких 1702 - діти та 311 - маломобільні люди.

Золочівська громада, яка має 53 кілометри спільного кордону з РФ, перебуває під обстрілами від початку повномасштабного вторгнення. Протягом 2025 року, за даними голови громади Віктора Коваленка, вона зазнала 400 ударів КАБАми, по деяких населених пунктах росіяни б'ють майже щодня.

До сьогоднішнього рішення Ради оборони евакуація, в тому числі родин з дітьми у примусовий спосіб, уже була оголошена у п'яти старостинських округах.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня внаслідок російського обстрілу у с. Постольне Золочівської громади постраждали жінки 54 і 87 років.