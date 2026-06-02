Масована атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до сімох, 89 поранених
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Укрінформ
Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки військ РФ на столицю зросла до сімох, 89 людей поранені.
Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Ще один поранений помер у лікарні», - написав він.
Таким чином, уточнив мер, у столиці внаслідок масованої атаки 2 червня загинули семеро людей.Наслідки нічного удару по Подільському районі Києва / Фото: Кирило Чуботін, Укрінформ 1 / 13
Раніше повідомлялося, що в Києві кількість постражадлих унаслідок російської масованої атаки зросла до 90, шестеро людей загинули.
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