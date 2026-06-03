СБУ оголосила підозри трьом організаторам незаконних голосувань на ТОТ Луганщини
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За даними спецслужби, один з фігурантів - колишній луганський посадовець, який зрадив Україну ще у 2014 році. Наразі він очолює підрозділ в окупаційному «росреєстрі по ЛНР» та одночасно є «членом виборчої комісії» загарбників із правом вирішального голосу.
Слідство встановило, що у березні 2024 року чоловік брав активну участь в організації незаконних «виборів президента РФ». Після імітації підрахунку голосів він підписав підсумковий «протокол», який згодом передали до ЦВК РФ.
Інша зловмисниця координувала «виборчий процес» у Сіверськодонецьку в статусі члена фейкової «дільничної комісії №385». Вона готувала списки виборців, видавала бюлетені та складала протоколи голосування.
Третьою підозрюваною є колишня директорка професійного аграрного ліцею в селищі Айдар Старобільського району. У вересні 2022 року вона добровільно ввійшла до складу загарбницької «територіальної виборчої комісії» та допомагала організовувати псевдореферендум щодо «приєднання» Луганщини до РФ.
На підставі зібраних доказів усім трьом інкримінується участь в організації та проведенні незаконних виборів та референдумів на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК).
Організаторці антиконституційного «волевиявлення» у Старобільському районі додатково оголошено підозру за ч. 2 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.
Як повідомляв Укрінформ, СБУ оголосила підозру «голові виборчкому ЛНР».
Фото: СБУ