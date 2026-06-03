СБУ оголосила підозри трьом організаторам незаконних голосувань на ТОТ Луганщини

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще трьом поплічникам ворога, які забезпечували проведення псевдореферендуму та «виборів президента РФ» на тимчасово захопленій території Луганської області.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За даними спецслужби, один з фігурантів - колишній луганський посадовець, який зрадив Україну ще у 2014 році. Наразі він очолює підрозділ в окупаційному «росреєстрі по ЛНР» та одночасно є «членом виборчої комісії» загарбників із правом вирішального голосу.

Слідство встановило, що у березні 2024 року чоловік брав активну участь в організації незаконних «виборів президента РФ». Після імітації підрахунку голосів він підписав підсумковий «протокол», який згодом передали до ЦВК РФ.

Інша зловмисниця координувала «виборчий процес» у Сіверськодонецьку в статусі члена фейкової «дільничної комісії №385». Вона готувала списки виборців, видавала бюлетені та складала протоколи голосування.

Третьою підозрюваною є колишня директорка професійного аграрного ліцею в селищі Айдар Старобільського району. У вересні 2022 року вона добровільно ввійшла до складу загарбницької «територіальної виборчої комісії» та допомагала організовувати псевдореферендум щодо «приєднання» Луганщини до РФ.

На підставі зібраних доказів усім трьом інкримінується участь в організації та проведенні незаконних виборів та референдумів на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК).

Організаторці антиконституційного «волевиявлення» у Старобільському районі додатково оголошено підозру за ч. 2 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ оголосила підозру «голові виборчкому ЛНР».

Фото: СБУ