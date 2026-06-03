На Херсонщині минулої доби через російські атаки зазнали поранень 19 цивільних

У Херсонській області минулої доби внаслідок російської агресії дістали поранення 19 людей, зокрема дитина.

Як передає Укрінформ, про це голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Львівські Отруби, Вірівка, Красносільське, Дудчани, Білозерка, Таврійське, Вільне, Новосілка, Тараса Шевченка, Хрещенівка, Томарине, Урожайне, Антонівка, Бургунка, Гаврилівка, Кізомис, Комишани, Микільське, Михайлівка, Новоолександрівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Широка Балка, Томина Балка, Нововоронцовка, Ромашкове, Розлив, Новодмитрівка, Іванівка, Львове, Тягинка та Херсон.

Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, господарська споруда, газопровід, сільгосптехніка і приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали сімох людей. Як нагадав Прокудін, ті, хто бажають виїхати до більш безпечних місць, можуть звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

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Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні вночі 3 червня внаслідок російських ударів загинула літня жінка, ще шестеро людей зазнали поранень.