Ворог за добу завдав 948 ударів по Запорізькій області, одна людина загинула і троє поранені

Упродовж доби російські війська завдали 948 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області, одна людина загинула і ще троє були поранені.

Як передає Укрінформ, про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

За його словами, одна людина загинула і ще троє зазнали поранень внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району.

Війська РФ завдали 20 авіаударів по Новомиколаївці, Чарівному, Червоній Криниці, Омельнику, Горлицькому, Малій Токмачці, Копанях, Любицькому, Новоселівці, Гуляйпільському, Косівцевому, Рівному, Лісному.

12 російських ракет вдарили по Запоріжжю.

688 БПЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Нижню Хортицю, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новопавлівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Варварівку, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Новоселівку, Преображенку, Рибне.

228 російських артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Надійшло 119 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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Як повідомляв Укрінформ, росіяни атакували Запорізький район, є влучання по АЗС.

Фото: ОВА