Росіяни вдарили по АЗС у Запорізькому районі

Росіяни вдарили по АЗС у Запорізькому районі

Укрінформ
Ворог атакував Запорізький район, є влучання по АЗС.  

Про це в Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ. 

«Удар прийшовся по території автозаправної станції. Внаслідок влучання виникла пожежа», - написав він.

Попередньо, без постраждалих.

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Як повідомляв Укрінформ, в Ізюмському районі на Харківщині російська армія вдарила безпілотником по автомобілю, припаркованому біля АЗС, внаслідок чого виникла пожежа.

Фото ілюстративне, ДСНС

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