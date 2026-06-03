Росіяни вдарили по АЗС у Запорізькому районі

Ворог атакував Запорізький район, є влучання по АЗС.

Про це в Телеграмі написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Удар прийшовся по території автозаправної станції. Внаслідок влучання виникла пожежа», - написав він.

Попередньо, без постраждалих.

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Як повідомляв Укрінформ, в Ізюмському районі на Харківщині російська армія вдарила безпілотником по автомобілю, припаркованому біля АЗС, внаслідок чого виникла пожежа.

Фото ілюстративне, ДСНС