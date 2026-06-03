Російська армія за добу втратила на війні проти України ще 1130 загарбників і три засоби ППО
Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Також РФ втратила 11 974 (+5) танки, бойових броньованих машин – 24 673 (+7), артилерійських систем – 43 172 (+60), РСЗВ – 1 826 (+5), засобів ППО – 1 403 (+3), літаків – 436 (+0), гелікоптерів – 353 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 1 548 (+6), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 325 615 (+1853), крилатих ракет – 4 733 (+40), кораблів / катерів – 33 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 102 575 (+437), спеціальної техніки – 4 245 (+4).
Дані уточнюються.
Як повідомляв Укрінформ, 2 червня, станом на 22:00, на фронті сталося 203 боєзіткнення Сил оборони України з російськими загарбниками, найбільше - на Покровському й Гуляйпільському напрямках.