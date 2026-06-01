У Росії не спостерігається посилення мобілізації, але пропаганда готує населення до цього - Юсов

У Росії не спостерігається посилення мобілізації, але в інформаційному полі населення до цього готують.

Про це зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час спілкування з журналістами на міжнародному форумі «Архітектура безпеки», передає Укрінформ.

«Активної стрімкої різниці (у мобілізації - ред.) зараз немає, але ця тема в інформаційному полі, тому що місцеве населення постійно готують, що треба жертвувати собою для Путіна і т.д. Не можна сказати, що ця робота має великий успіх, тому що черг добровольців немає, але тим не менше в закритому суспільстві пропаганда може сформувати викривлену реальність і підтримувати її», - сказав він, відповідаючи на запитання стосовно мобілізації у РФ.

Як повідомлялося, 27 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про підготовку додаткової мобілізації в РФ: керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент на десятки тисяч.