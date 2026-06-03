На фронті за добу стались 263 зіткнення, Гуляйпільський і Покровський напрямки - найгарячіші

Ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети, та 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби.

Крім того, росіяни застосували 9735 дронів-камікадзе та здійснили 3156 обстрілів, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили росіян, два пункти управління, чотири артилерійські системи і п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося одне боєзіткнення, ворог завдав двох авіаударів із застосуванням трьох КАБів та здійснив 76 обстрілів, зокрема два - із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази атакували в районі Стариці та в бік Ізбицького і Вільчі.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб ворога просунутися в бік Куп’янська, Куп’янська-Вузлового і Курилівки.

На Лиманському напрямку війська РФ 14 разів намагались вклинитися в оборону в бік Дробишевого, Діброви, Лимана та в районах Зарічного і Ямполя.

На Слов’янському напрямку загарбники штурмували 20 разів у районах Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки і Кривої Луки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Степанівки та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку захисники України зупинили 40 штурмових дій армії РФ у районах Родинського, Василівки, Новоолександрівки, Гришиного й Удачного та в бік Степів, Іванівки, Сергіївки, Шевченка і Дорожнього.

На Олександрівському напрямку ворог атакував сім разів, у районах Вороного, Тернового та в бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники здійснили 44 атаки у районах Добропілля, Злагоди, Залізничного, Оленокостянтинівки, Прилук та в бік Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного, Цвіткового і Гіркого.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили три спроби росіян просунутися в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили дві російські атаки у бік Антонівського мосту.

На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2026 року на війні проти України становлять близько 1 368 040 осіб.

Фото: 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада