У Франції взяли під варту капітана російського танкера тіньового флоту Tagor

У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, затриманого французькими військовими біля узбережжя Бретані в неділю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde із посиланням на прокуратуру Бреста.

"Капітан судна, який є громадянином Росії, може отримати до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 150 тисяч євро за відсутність належного прапора і відмову виконати вимогу про зупинку в морі. Також може бути ухвалене рішення про конфіскацію судна", - повідомили в прокуратурі.

Там уточнили, що до таких самих санкцій може бути засуджено і судновласника, особу якого наразі встановлюють.

Раніше в середу російське агентство ТАСС повідомило про затримання капітана і заявило, що російська дипломатія вимагає його звільнення. Москва також запросила консульський доступ до затриманого.

Нагадаємо, танкер Tagor був зупинений французькими ВМС. Після цього його супроводили кораблі Національного флоту до бухти Дуарнене у департаменті Фіністер, де прокуратура відкрила розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер Tagor, який перебуває під міжнародними санкціями та прямував із Росії.

Фото: vesselfinder.com / Hans Fairhurst